Wo die heimliche Macht zu Hause ist Die Macht des Europaparlaments

In einem der 705 Abgeordneten-Büros im Brüsseler Europaviertel. Es läuft ein angeregtes Gespräch bei einem Kaffee zum Kennenlernen. Auch der journalistische Neuankömmling in der Europapolitik ist mit der gängigen Vorstellung erschienen, wonach der Rat der 27 Regierungen und die Kommission den Takt vorgeben, das Parlament gucken muss, wo es bleibt. Es darf schließlich nicht mal Gesetze auf den Weg bringen. Dann klingelt das Telefon. Dran ist ein Bundesminister aus Deutschland. „Moment“, sagt der Europaabgeordnete, und während sein Gast im Vorzimmer wartet, bespricht er ein paar Details des gerade anstehenden Dossiers. Mit dem Bundesminister als Bittsteller. Das Vorurteil über die Machtverteilung in Brüssel bekommt erste Risse.