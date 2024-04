Leiter der Bonner Regionalvertretung „Gerade bei jüngeren Leuten merke ich eine wirkliche Europa-Begeisterung“

Seit Anfang April leitet Stefan Lock die Regionalvertretung der Europäischen Kommission am Bertha-von-Suttner-Platz in Bonn. Gemeinsam mit dem Team des sogenannten Europapunktes arbeiten insgesamt acht Personen daran, die EU im Westen Deutschlands sichtbar zu machen und ihre Funktionsweise zu erklären. Mit dem 58-Jährigen, der viele Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit der EU tätig war, sprachen Bernd Eyermann und Helge Matthiesen.