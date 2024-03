EVP wählt von der Leyen Sechs Frauen an der Spitze für Europa

„Meine Freunde“, sagte die 65-jährige CDU-Politikerin in ihrer Rede vor dem Parteikongress in Bukarest, so als wolle sie alle Zweifel an ihrer inhaltlichen Verbundenheit mit der Europäischen Volkspartei per Umarmung vertreiben. Mehr Beifall bekam sie aus den verschiedenen Ecken des Saales, als sie jeden EVP-Regierungschef mit „Stolz“ auf seine jeweiligen Leistungen einzeln lobte, und erst recht für zuvor in ihrer Präsidentschaft selten gehörte Sätze. „Wir werden immer an der Seite der Bauern stehen“, rief genau die Frau, deren Kommission die europäischen Landwirte mit mehreren Projekten in Rage versetzt hatte.