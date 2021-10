Philippinen : Ex-Boxer Pacquiao reicht Präsidentschaftskandidatur ein

Manila In der Politik engagiert er sich bereits seit mehr als zehn Jahren, doch nun zieht es ihn ins höchste Staatsamt der Philippinen: Box-Legende Manny Pacquiao hat seine Kandidatur offiziell gemacht.

Der 42-Jährige ist damit der erste Politiker, der in dem südostasiatischen Inselstaat seine Kandidatur offiziell gemacht hat. Erst am Mittwoch hatte Pacquiao, der in seiner Heimat ein Volksheld ist, das Ende seiner Karriere als Profiboxer bekanntgegeben. Er ist bis heute der einzige Boxer, der in acht unterschiedlichen Gewichtsklassen Weltmeister geworden ist.