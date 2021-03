Brexit : Experte: EU-Verfahren gegen London verschärft Krise

Eine Flagge der Europäischen Union und eine Flagge von Großbritannien wehen vor dem Parlament in Westminster. Foto: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

London Die Nordirland-Frage bleibt nach dem britischen EU-Austritt heikel. Nun bricht der Konflikt wieder auf. Und das könnte nur der Anfang der Streitereien sein, befürchtet ein Experte.

„Derzeit will keine Seite nachgeben“, sagte der Politologe Simon Usherwood der Deutschen Presse-Agentur. Das lasse „weitere Fälle wie diesen“ in den kommenden Jahren befürchten. Spannend werde vor allem, ob das Verfahren tatsächlich vor Gericht lande, sagte der Experte. „Dann wird sich der negativen Eindruck verstärken, den beide Seiten voneinander haben, und es wird noch schwieriger, das Vertrauen wiederaufzubauen, das vom Brexit-Prozess so stark beschädigt wurde.“