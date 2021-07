Coronavirus in den USA : Experte Fauci: Flehen die Menschen an, sich impfen zu lassen

Anthony Fauci, Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten der USA. Foto: Stefani Reynolds/Pool The New York Times/AP/dpa

Washington/Baltimore Wegen der Delta-Variante steigt die Zahl der Neuinfektionen praktisch weltweit. In den USA ist das Problem die stagnierende Impfbereitschaft. Die Sorge ist groß.

„Wir bewegen uns in die falsche Richtung“, sagte er im Fernsehsender CNN. Der Berater von US-Präsident Joe Biden warnte vor einer „Pandemie der Ungeimpften“. „Daher flehen wir die Menschen praktisch an, rauszugehen und sich impfen zu lassen.“

Die Zahl der Neuinfektionen steigt seit einigen Wochen in allen US-Bundesstaaten wieder an - verantwortlich dafür ist die Delta-Variante. Besonders angespannt ist die Lage in Staaten mit geringer Impfquote. Am Sonntag meldeten die Behörden insgesamt 15.711 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Das sind etwa 3600 mehr als eine Woche zuvor. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Infektion sank von 138 auf 56.