Gescheiterte Staaten : Explosion in Beirut zeigt Krisenherde im Nahen Osten

Deutsche Helfer

Das Technische Hilfswerk (THW) hat die Rettungsmaßnahmen in Beirut in Absprache mit den Behörden vor Ort eingestellt. „Wir konnten unter den Trümmern keine Überlebenden mehr finden“, sagte Jörg Eger, Leiter der Schnelleinsatzeinheit Bergung Ausland des THW, am Sonntag. „Das ist einerseits traurig, andererseits können wir so die Gewissheit haben, dass auch wirklich keine Überlebende und kein Überlebender übersehen wurde“, so Eger. „Das ist für diejenigen, die noch Angehörige vermissen, sehr wichtig.“ rtr