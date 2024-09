Russisch-ukrainischer Krieg Explosionen im Gebiet Woronesch nach Kiewer Drohnenangriff

In dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beschießen sich die beiden Kriegsparteien immer wieder gegenseitig mit Drohnen, um etwa auch Treibstoff- und Munitionsdepots für den militärischen Nachschub zu zerstören. Auch die Region Woronesch war in dem seit mehr als zweieinhalb Jahren andauernden Krieg immer wieder Ziel von Angriffen. Die ukrainische Flugabwehr meldete am Morgen erneut den Abschuss zahlreicher russischer Drohnen.