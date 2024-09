Nahost Explosionen im Libanon: Was wir wissen und was nicht

Die Geräte: Bei dem ersten Vorfall detonierten Pager, die das Logo der Firma Gold Apollo trugen. Die in Taiwan ansässige Marke wies eine Verbindung zu dem Vorfall von sich. Laut dem Vorstand Hsu Ching-Kuang trugen die Geräte lediglich das Logo der Firma und wurden nicht von seinem Unternehmen in Taiwan gefertigt. Auf Nachfrage erklärte Gold Apollo, dass eine in Ungarn ansässige Firma die Funkgeräte entworfen und gefertigt habe. Auch das in Medienberichten genannte Modell AR-924 werde von BAC produziert und verkauft. Die ungarische Firma BAC Consulting bestreitet dies aber. Welche Geräte am zweiten Tag genau betroffen waren, blieb zunächst unklar, bei der Hisbollah war die Rede von „Walkie-Talkies“, also klassischen Funkgeräten.