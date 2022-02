Facebook, Telegram, TikTok : Im Netz kursieren massenhafte Fake-Videos der russischen Invasion

Trümmer in der Ukraine außerhalb von Kiew. Foto: dpa/Efrem Lukatsky

Washington Der russische Angriff auf die Ukraine wird begleitet von einem Feuerwerk vermeintlicher Informationen in sozialen Netzwerken. Doch viele sind von zweifelhaftem Wert.



Von Amanda Seitz und David Klepper

Die Zahl der Nachrichten, Videos und Fotos bei Twitter, Facebook und Telegram überwiegt bei weitem die Zahl der Geschosse, die in der Ukraine einschlagen. Die Aufnahmen sollen abgeschossene russische Kampfflugzeuge zeigen oder Ukrainer, die in ihren Häusern in Deckung gehen. Einige sind reale, erschreckende Bilder dieses Krieges. Andere kursieren seit Jahren im Internet, lange bevor Russland die größte Attacke auf ein europäisches Land seit dem Zweiten Weltkrieg startete.

Die Invasion Russlands in die Ukraine entwickelt sich zum ersten bewaffneten europäischen Großkonflikt des Social-Media-Zeitalters, in dem der kleine Bildschirm des Smartphones das dominante Kommunikationswerkzeug ist. In sich trägt dies die Gefahr einer unmittelbaren Verbreitung gefährlicher Desinformation.

TikTok-Videos, Propaganda-Überschriften und Tweets, die auf Bildschirmen weltweit kursieren, verzerren für Millionen die Realität dessen, wie sich der Kampf tatsächlich entwickelt. Abhängig vom Absender der Botschaften erscheint die russische Attacke auf die Ukraine mal als notwendig und mal als Willkür.

„Die Gebete der Welt sind heute Abend bei den Menschen in der Ukraine, die eine unprovozierte und ungerechtfertigte Attacke durch die russischen Streitkräfte erleiden“, twitterte US-Präsident Joe Biden in der Nacht zum Donnerstag an seine 40 Millionen Follower.

Unterdessen spiegelten russische Staatsmedien auf ihren Plattformen die Kommentare des russischen Präsidenten Wladimir Putin wieder. Der staatseigene russischen Nachrichtensender RT teilte seinen Hunderttausenden Followern bei Telegram mit, das Vorgehen sei notwendig.

Irreführende Tweets, manipulierte Videos

In den vergangenen Tagen ließen Putin und russische Medien falsche Beschuldigungen laut werden, die Ukrainer begingen einen Völkermord. Die Mehrheit der Bürger des Landes werde als Nazis dargestellt, sagt Bret Schafer von der Alliance for Securing Democracy, einer unabhängigen Denkfabrik in Washington.

Der Nachrichtendirektor von RT behauptete im Fernsehen ohne Beweise, die Ukrainer könnten beginnen, ihre eigenen Landsleute zu vergasen. Es sei die Eskalation des Narrativs zu beobachten gewesen, dass Russland der Menschheit Schutz vor einem Nazi-Mob völkermordender Ukrainer bieten müsse, sagt Schafer.

Im Verlauf des Donnerstags wurde es für den Rest der Welt immer schwieriger, die Wahrheit aus etlichen irreführenden Tweets, manipulierten Videos und aus dem Zusammanhang gerissenen Fotos zu filtern, die aufkamen, nachdem die Kampfhandlungen begannen.

So kursierte auf Facebook und Twitter ein vor mehr als zehn Jahren in Libyen von der Nachrichtenagentur AP aufgezeichnetes Video. Nutzer behaupteten, es zeige ein abstürzendes russisches Kampfflugzeug, das ukrainische Streitkräften abgeschossen hätten. Ein Clip aus einem Videospiel, der fälschlich beanspruchte, reale Attacken zu zeigen, konnte Millionen Internet-Abrufe verbuchen. Und einige TikTok-Nutzer glaubten irrigerweise, sie sähen ein Video, das russische Fallschirmspringer bei der Landung in der Ukraine zeigt. Tatsächlich war auf einem russischen Account ein mehrere Jahre altes Video veröffentlicht worden - noch vor dem Ende des Tages verzeichnete es mehr als 22 Millionen Ansichten.

Menschen die derartige Videos, Fotos und Behauptungen online sähen, schauten sie sich wahrscheinlich auch an, teilten sie und wendeten sich wieder anderen Dingen zu, sagt John Silva vom News Literacy Project, einer Nonprofit-Organisation, die durch Bildung gegen Desinformation kämpft. „Wir sehen einen Fallschirmjäger, er spricht russisch - also nehmen wir uns nicht die Zeit, es zu hinterfragen“, erkläutert Silva. „Wenn wir eine für uns neue Information sehen, haben wir diesen Drang, sie mit anderen zu teilen.“

Ausfälle des Internets, Ausfall von Telegram

Während einige Nutzer Gerüchte unabsichtlich verbreiten, setzen andere bewusst darauf, unwissende Social-Media-Nutzer dazu zu bringen, Unwahrheiten zu teilen. „Wir wissen, dass Desinformationen von der russischen Regierung kommen“, sagt Silva. „Dann gibt es auch noch Trolle - Menschen, die einfach Sachen veröffentlichen, um zu sehen, ob sie Leute täuschen können.“

Schafer sagte, Menschen konsumierten irreführende Behauptungen, weil sie verzweifelt nach Informationen suchten. „Es gibt einen enormen Anstieg der Nachfrage, ein geringes Angebot an glaubwürdigen Informationen - und eine Menge zweifelhafter Informationen, die die Lücke füllen“, fügt er hinzu.

Diese Lücke vergrößerte sich am Donnerstag, als in mehreren Teilen der Ukraine Internetausfälle zu verzeichnen waren, die es den Menschen erschwerten, Angehörige zu kontaktieren oder die Nachrichten zu verfolgen. Die Zahl der Menschen, die sich im Netzwerk Telegram informieren wollten, stieg. Es kam zu Ausfällen der App.

Wichtige russische Internetseiten, darunter die Hauptseiten des Kreml und des Militärs, waren ebenfalls unerreichbar oder luden langsam. Es sah nach einer Vergeltungsaktion aus: US-Beamte hatten Russland vorgeworfen, Internetseiten der ukrainischen Regierung deaktiviert zu haben.

Weitreichende Ausfälle in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw und der Hafenstadt Mariupol seien am Donnerstag verzeichnet worden, sagt Alp Toker von der in London ansässigen Organisation NetBlocks, die weltweit Internetsperren dokumentiert. Während einige Ausfälle mutmaßlich durch Beschuss oder Luftangriffe verursacht wurden, seien andere Teil einer Anstrengung russischer Kräfte gewesen, die Kommunikation zu stören und Panik zu verursachen, sagte er. In einer Zeit wie dieser abgeschnitten zu sein, sei eine furchterregende Erfahrung, sagt Toker. „Aus taktischer Sicht hat es Sinn. Wir wissen, dass dies eine Strategie ist.“

(dpa)