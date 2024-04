Kommentar zum Treffen von Steinmeier mit Erdogan Falsche Zeichen

Steinmeiers Fehler bestand vielmehr in der unverhohlenen Parteinahme für die türkische Opposition. Er tat so, als sei Präsident Recep Tayyip Erdogan schon halb abgesetzt und als stelle sich Deutschland auf die nächste türkische Regierung ein. Dabei ist Erdogan bis mindestens 2028 der frei gewählte Präsident eines für Deutschland wichtigen Landes. So zu tun, als sei er so gut wie weg vom Fenster, ist kurzsichtig. Erstens ist es durchaus möglich, dass Erdogan auch nach 2028 am Ruder bleibt. Zweitens ist unklar, ob die Oppositionspartei CHP unter ihrem Hoffnungsträger Ekrem Imamoglu als Regierungspartei eine bessere Partnerin für Deutschland wäre als Erdogan.