Krieg in Nahost Familien von Geiseln wollen Proteste in Israel verschärfen

Hunderte Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Israel überfallen und weit mehr als 1400 Menschen getötet. Außerdem wurden mindestens 199 Menschen in den Gazastreifen verschleppt, darunter auch Deutsche. Angehörige deutscher Geiseln wollten sich am Vormittag in Berlin mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas treffen.