Präsidentschaftswahl 2020 : FBI-Chef: Russische Einmischung in US-Wahlkampf weiter stark

FBI-Chef: Russische Einmischung in US-Wahlkampf weiter stark

FBI-Chef Christopher Wray klagt über die Einmischung Russlands in die US-Präsidentschaftswahl. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Washington Laut amerikanischen Geheimdiensten soll sich Moskau auch 2020 in den US-Wahlkampf einmischen. FBI-Direktor Wray beklagt die „aktiven Bemühungen“. Vor allem ein Kandidat soll verunglimpft werden.

Russland mischt sich nach Worten von FBI-Chef Christopher Wray wieder massiv in den US-Präsidentschaftswahlkampf ein.

Dabei gehe es speziell darum, den demokratischen Gegenkandidaten von Präsident Donald Trump, Joe Biden, „zu verunglimpfen“, sagte Wray in einer Anhörung im US-Kongress.

Die Abgeordneten im Heimatschutz-Ausschuss des Repräsentantenhauses befragten Wray auch intensiv zur sogenannten Antifa-Bewegung, die Trump in seinem Wahlkampf als eine zentrale Gefahr und treibende Kraft hinter den Ausschreitungen in amerikanischen Städten darstellt. Die Republikaner suchten dabei mit ihren Fragen eine Bestätigung dieser Einschätzung, die Demokraten zogen sie in Zweifel. Wray sagte dazu, dass Antifa aus Sicht des FBI eher eine Bewegung als eine Organisation sei - und widersprach damit indirekt den Darstellungen des Präsidenten. Zugleich betonte er aber auch, dass die Bundespolizei wegen des Extremismus-Verdacht gegen einzelne Personen ermittele, die sich mit der Antifa identifizierten.