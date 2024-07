US-Wahlkampf FBI: Trump-Schütze hat nach Kennedy-Mörder im Netz gesucht

Der Trump-Schütze habe nach diesen Informationen am 6. Juli im Netz gesucht, so Wray. Das sei der Tag gewesen, an dem er sich für die Trump-Veranstaltung in der Stadt Butler in Pennsylvania angemeldet habe. „Am 6. Juli machte er eine Google-Suche nach: "Wie weit war Oswald von Kennedy entfernt"“, sagte Wray.