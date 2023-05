USA Feuerwerk der Lügen: Trumps Live-Auftritt bei CNN

Das Interview war Trumps erster öffentlicher Auftritt nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs in einem New Yorker Zivilprozess. Am Dienstag war er zu einer Entschädigung in Millionenhöhe an die Schriftstellerin E. Jean Carroll verurteilt worden. Eine New Yorker Geschworenenjury sah es als erwiesen an, dass Trump sie 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus sexuell missbraucht hat. Das Ganze sei „eine erfundene Geschichte“, das Verfahren eine „abgekartete Sache“ gewesen und der Richter „furchtbar“, so Trump.