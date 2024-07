Wahlkampf in den USA First Lady im Fokus - Jill Biden kämpft für ihren Ehemann

„Es ist an der Zeit, dass Jill Biden ein schwieriges Gespräch mit ihrem Mann führt“, schrieb etwa die „Washington Post“. Es sei nun Zeit für den „beschissenen Teil“ einer Ehe. „Der Teil, in dem die Unterstützung des Ehepartners bedeutet, ihm sehr, sehr harte Dinge zu sagen.“ Doch die Lehrerin lässt zumindest öffentlich keinerlei Zweifel an ihrem Ehemann aufkommen. Ihre eiserne Unterstützung sorgte in den vergangenen Tagen für viel Häme. „Jill Biden weigert sich, aus dem Rennen um die Präsidentschaft auszusteigen“, spottete die christlich-konservative Satire-Webseite „The Babylon Bee“ und macht sie zur eigentlichen Kandidatin. Jill Biden habe angekündigt, ihren Ehemann bis nach der Wahl in eine Art Schlaf zu versetzen und in der Zwischenzeit das Land selbst weiterzuführen.