Gefangen im Niemandsland Flüchtlinge stecken bei sengender Hitze auf Zypern fest

In sengender Hitze von über 40 Grad sitzen Flüchtlinge aus Nahost und Afrika seit fast zwei Wochen im Niemandsland auf Zypern fest. Sie wollen in die EU, doch die Republik Zypern lässt sie trotz Appellen der Vereinten Nationen (UN) nicht einreisen. Die Regierung in Nikosia will hart bleiben, weil sie eine Flüchtlingswelle befürchtet, wenn sie die Asylanträge der 31 Männer, Frauen und Kinder bearbeitet. Zyprische Hilfsorganisationen und die UN werfen der Polizei vor, einige Flüchtlinge widerrechtlich aus einem Aufnahmelager in die Pufferzone zurück geschoben zu haben.