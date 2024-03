Folter, Inhaftierung, sexualisierte Gewalt Neuer Bericht zeigt Ausmaß der Kriegsverbrechen in der Ukraine

Ermittler der Vereinten Nationen zeichnen ein düsteres Bild der russischen Besatzung in der Ukraine: Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Truppen haben in den besetzten Gebieten ein Regime der Angst, der Unterdrückung und der Gewalt errichtet. Von Anfang an hätten die russischen Streitkräfte eine ganze Reihe von schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht also Kriegsverbrechen verübt, darunter „außergerichtliche Tötungen, Folter, gewaltsames Verschwindenlassen und willkürliche Inhaftierungen“, heißt es in dem Bericht der UN-Mission zur Beobachtung der Menschenrechte in der Ukraine. Die Verantwortlichen und Täter agierten „völlig straffrei“, betonen die Ermittler. Die Chefin der Mission, Danielle Bell, stellte die Ergebnisse vor.