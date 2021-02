Südostasien : Forderung nach UN-Waffenembargo gegen Myanmar

Naypyidaw Menschenrechtsorganisationen sind in großer Sorge wegen der exzessiven und tödlichen Gewalt von Sicherheitskräften gegen Demonstranten in Myanmar.

Seit dem 1. Februar habe die Junta bei Demonstrationen „zunehmend exzessive und manchmal tödliche Gewalt angewendet“, zahlreiche Menschen bedroht und willkürlich inhaftiert sowie Internet-Sperren verhängt, die Leben in Gefahr brächten, schrieben die Organisationen in einem offenen Brief an den UN-Sicherheitsrat und die UN-Mitgliedstaaten.