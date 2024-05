Kommentar zu 20 Jahren EU-Erweiterung Fortschritte sind nicht umsonst zu haben

Eine Erfolgsgeschichte! Da sind sich beinahe alle Politiker einig. Und in der Tat spricht eine Menge für eine positive Bilanz der EU-Erweiterung vor 20 Jahren. Sie brachte die osteuropäischen Länder wirtschaftlich deutlich voran, was auch dem Rest des Kontinents nutzte. Sie sicherte die demokratischen Entwicklungen in einer Reihe von Ländern, die gerade erst die kommunistische Diktatur überwunden hatten. Sie klärte damit auch eine Reihe von Machtverhältnissen und definierte Sicherheitsinteressen gegenüber der alten Vormacht Russland neu.