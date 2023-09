Krieg gegen die Ukraine Frachtschiff im Schwarzen Meer durch Explosion beschädigt

Wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist es im Schwarzen Meer vor dem rumänischen Hafen Sulina an einem Frachtschiff zu einer Explosion gekommen. Wie die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax am Mittwoch unter Berufung auf die Schifffahrtsbehörde berichtet, blieben alle 12 Besatzungsmitglieder unverletzt und wurden gerettet. Die Mannschaftsmitglieder gaben gegenüber den Behörden an, dass möglicherweise eine Seemine die Ursache für die Explosion gewesen sein könnte. Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Angaben seitens der rumänischen Behörden zur Unglücksursache.