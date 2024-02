Tabubruch? Fragen und Antworten zu Bodentruppen in der Ukraine

Der Kanzler sagt: nein. Frankreichs Präsident sagt: vielleicht. Emmanuel Macron bricht mit einem Tabu, vorerst nur rhetorisch. Westliche Bodentruppen in die Ukraine? Macron hat diese Idee bei einer Konferenz von 20 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, in die Debatte eingespeist. Macron betont dazu allerdings auch, es gebe in dieser Frage keinen Konsens. Mehr als nur ein Testballon? Will Macron vor allem politisch den Druck auf Kreml-Diktator Wladimir Putin erhöhen?