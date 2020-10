Mehr als 50.000 Neuinfektionen : Frankreich befürchtet zweiten Corona-Lockdown

Polizisten patrouillieren die leeren Straßen bei Nacht. Die Ausgangsperre die wegen der Corona-Pandemie verhängt wurde, wurde auf 38 weitere Departements ausgeweitet. Foto: dpa/Serge Haouzi

Paris Die Zahl der Infizierten in Frankreich steigen bedrohlich an. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen im Land hat die Marke von 50.000 übersprungen. Ein Abwürgen der Wirtschaft soll trotz möglicher drastischer Maßnahmen verhindert werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Knut Krohn

Frankreich gelingt es nicht, die Corona-Pandemie wirksam einzudämmen. Zum ersten Mal hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen die Marke von 50.000 übersprungen. Jean Rottner, Präsident der deutsch-französischen Grenzregion Grand Est, ist angesichts dieser Entwicklung alarmiert. Im Nachrichtendienst Twitter schreibt der Politiker, dass „wir auf einen Lockdown“ zusteuern. Allerdings, glaubt Rottner, werde dieser anders aussehen, als während er ersten Corona-Welle im Frühjahr. Damals war die französische Wirtschaft durch eine rigorose Ausgangssperre schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.

In einem Interview mit dem Radiosender „France Info“ präzisierte Rottner seine Vorstellungen. Die Wirtschaft müsse weiter funktionieren, Arbeitsstunden könnten etwa besser verteilt und das Homeoffice ausgeweitet werden. Auch sollten die Schulen weiter geöffnet bleiben. Wichtig sei es aber, unterstreicht Jean Rottner, dass alle Verantwortlichen schon jetzt über mögliche harte Maßnahmen offen diskutierten und nicht erst, wenn die Infektionszahlen weitere kritische Werte übersteigen. Die Regierung müsse deshalb schnell das Gespräch mit Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften suchen.

Auch Jean-François Delfraissy warnt vor einer gefährlichen Entwicklung. Der Leiter des wissenschaftlichen Ausschusses, der die französische Regierung berät, sagte am Montag, dass die Pandemie in Frankreich bis auf 100.000 Neuinfektionen pro Tag anwachsen könnte. Die „Situation ist sehr schwierig, sogar kritisch“, sagte der Mediziner in einem Interview mit dem Sender „RTL“. Er sei erstaunt von der „Brutalität“, mit der die Pandemie voranschreite. „Diese zweite Welle wird sicherlich viel stärker als die erste“, erklärte Jean-François Delfraissy.

Umfassende Regelungen für Grenzregionen

Frankreich gehört zu den am schwersten vom Corona-Virus betroffenen Ländern in Europa. Seit Beginn der Pandemie starben fast 35.000 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus. Derzeit werden den Angaben zufolge mehr als 2570 Menschen auf Intensivstationen behandelt. Auf dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr waren es mehr als 7000 Patienten. Als zweites europäisches Land nach Spanien hatte Frankreich am Freitag die Marke von einer Million nachgewiesenen Corona-Infektionen überschritten. Die Kliniken melden, dass sie bereits in den nächsten Tagen wieder an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen könnten.

In den Griff bekommen will die französische Regierung die Lage unter anderem mit der Ausweitung der Ausgangssperre vor allem in den großen Städten des Landes. Davon sind inzwischen rund zwei Drittel der Bevölkerung betroffen. Seit Samstag dürfen 46 Millionen Franzosen ihre Häuser in der Zeit zwischen 21 Uhr und sechs Uhr nicht verlassen. Die Regelung gilt zunächst für sechs Wochen.

Im deutsch-französischen Grenzgebiet sollen sich die chaotischen Zustände während der ersten Welle nicht wiederholen. „Neue Grenzschließungen und eine Rückkehr zu einer ähnlichen Situation wie im Frühjahr dieses Jahres müssen unter allen Umständen vermieden werden“, erklärte jüngst der französische Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentarier-Versammlung, Christophe Arend. Aus diesem Grund hat sich die deutsche Seite inzwischen auf eine einheitliche Regelung von Einreisen ins Bundesgebiet geeinigt – überaus wichtig sind dabei die Ausnahmen für den kleinen Grenzverkehr. Das bedeutet konkret, dass ab dem 8. November die Quarantäne nach der Einreise aus einem ausländischen Risikogebiet von 14 auf zehn Tage verkürzt wird. Nach frühestens fünf Tagen kann sie mit einem negativen Corona-Test abgekürzt werden.