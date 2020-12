Frankreichs Ex-Präsident an Covid-19 gestorben : Ein Gründervater der europäischen Währung

Valéry Giscard d’Esting starb im Alter von 94 Jahren. Foto: dpa/Michel Euler

Paris Valéry Giscard d'Estaing gilt in Frankreich als ein ehrgeiziger Reformer der 1970er Jahre. Der ehemalige Präsident starb nun an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Der Staatsmann galt als Modernisierer.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn

Jene kurze Szene wird Frankreich niemals vergessen. Da sitzt Valéry Giscard d'Estaing in einem schmucklosen Raum des Élysée-Palastes hinter einem einfachen Tisch, aufrecht, mit ernster und etwas spöttischer Mine blickt er in die Kamera direkt vor ihm. In einer kurzen Ansprache räumt der Präsident seine Niederlage gegen den Herausforderer François Mitterand ein, sagt dann einfach „Au revoir“, steht auf und geht nach hinten ab. Ein theatralischer Auftritt, der aus der schlichten Inszenierung seine Dramatik zieht.

Auch seinen letzten Abschied hat Valéry Giscard d'Estaing in seiner Einfachheit genau geplant. Der ehemalige Präsident, der am Mittwoch im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben ist, wollte kein Staatsbegräbnis „Seinem Wunsch entsprechend wird seine Beerdigung im engsten Familienkreis stattfinden,“ heißt es in einer Erklärung der Familie.

Valéry Giscard d'Estaing war der erste Präsident Frankreichs, der erkannt hatte, was es bedeutet, sich in Szene zu setzen und wie mächtig Bilder in der damals neuen Zeit des Massenmediums Fernsehen wirken konnte. Sein erklärtes Vorbild war in diesem Fall US-Präsidenten John F. Kennedy. Trotz seiner immer wieder demonstrativ zur Schau getragenen Noblesse, präsentierte sich Giscard bewusst volksnah und locker. Er ließ sich beim Baden im Meer filmen oder beim Fußballspielen und er gab gerne Interviews im Pullover anstatt in Anzug und Krawatte. Ganz nach US-amerikanischem Stil war natürlich auch seine Familie Teil der Inszenierung. Im Wahlkampf ließ er dann sein Profil auf T-Shirts drucken und ließ sich von Prominenten Schauspielern wie Alain Delon unterstützen.

Ein Modernisierer mit gesellschaftlichen Reformen

Doch Valéry Giscard d'Estaing war auch in der Politik ein Modernisierer und schob während seiner Amtszeit von 1974 bis 1981 grundsätzliche gesellschaftliche Reformen an. Er senkte das Alter der Volljährigkeit auf 18 Jahre, machte die Abtreibung straffrei und ließ die einvernehmliche Scheidung im Gesetz verankern. Gebremst wurde sein politischer Eifer allerdings dadurch, dass seine Präsidentschaft in die Zeit der Wirtschaftskrise nach den großen Ölschocks fiel, er musste die hohe Inflation bekämpften und straffe Sparprogramme auf den Weg bringen. Außerdem schlug ein Skandal um Diamanten hohe Wellen: Giscard hatte sie von dem zentralafrikanischen Machthaber Jean-Bédel Bokassa geschenkt bekommen. Die Affäre beschädigte seinen Ruf massiv und trug zu seiner Niederlage gegen den Sozialisten François Mitterrand bei der Präsidentschaftswahl 1981 bei.

Bei seiner Niederlage war Valéry Giscard d'Estaing erst 55 Jahre alt und hatte bereits eine bewegte Karriere hinter sich. Geboren wurde er am 2. Februar 1926 im damals französisch besetzten Koblenz als Spross aus großbürgerlichem Haus. Er absolvierte die Elite-Kaderschmieden Polytechnique sowie die Nationale Hochschule für Verwaltung ENA und legte damit den Grundstein für seinen Aufstieg. Mit nur 29 Jahren wurde er Abgeordneter und mit 36 Jahren Frankreichs jüngster Wirtschafts- und Finanzminister, später dann im Alter von 48 Jahren der bis dahin jüngste Präsident der Nachkriegs-Republik.

Eine besondere Beziehung zu Helmut Schmidt

Eine besondere Beziehung verband ihn mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Giscard schien selbst etwas darüber erstaunt, denn er sagte einmal: „Den ersten Deutschen habe ich durch das Zielfernrohr eines Panzers gesehen.“ Auch politisch schienen die beiden Männer Welten zu trennen, doch der französische Rechtsliberale und der deutsche Sozialdemokrat fanden eine Arbeitsbasis, auf der sie mit großem Erfolg am Fundament der heutigen Europäischen Union weiterbauen konnten. Giscard nannte das Verhältnis der beiden Staatsmänner gerne eine „bonne entente“, Beobachter sagen aber, es sei eine wirkliche Freundschaft gewesen.

So wurde das Zusammenwachsen Europas zu einem zentralen Thema der Amtszeit Valéry Giscard d'Estaings. Die Ratstreffen der EU-Staats- und Regierungschefs gehen auf seine Initiative zurück. Zusammen mit Helmut Schmidt gilt Giscard d'Estaing zudem als Gründervater der gemeinsamen europäischen Währung. Es habe versucht, mit dem deutschen Kanzler etwas aufzubauen, erklärte Giscard gerne in der ihm eignen kokettierenden Bescheidenheit.