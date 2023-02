Gesellschaft : Frankreich: Hunderttausende demonstrieren gegen Rentenreform

Paris Wieder gehen Hunderttausende Franzosen gegen einen späteren Ruhestand auf die Straße. Die Gewerkschaften mobilisieren im Kräftemessen mit Präsident Macron die Straße - und drohen mit massiven Streiks.

In Frankreich haben am Samstag in etlichen Städten erneut Hunderttausende Menschen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zum vierten Mal hatten die Gewerkschaften zu Protesten gegen die Pläne der Mitte-Regierung für eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre aufgerufen.

Generalstreik am 7. März

Die Gewerkschaften kündigten am Samstag eine härtere Gangart bei ihrem Kampf gegen die Reform an. Am 7. März solle ein Generalstreik Frankreich komplett lahmlegen, auch tags darauf am Internationalen Frauentag soll gestreikt werden. Für die Pariser Verkehrsbetriebe wurden ebenfalls umfangreiche Streiks angekündigt. Bereits an drei vorangegangenen Protesttagen hatten Streiks zu Behinderungen in Frankreich geführt.