Protest : Frankreich: Hunderttausende demonstrieren gegen Rentenreform

Demonstranten in Paris bei einem Protestmarsch gegen die geplante Rentenreform. Foto: Lewis Joly/AP

Paris Frankreichs Präsident Macron möchte, dass die Menschen länger arbeiten. Dagegen gehen wieder Hunderttausende auf die Straße. Auch im Parlament wird heftig gestritten.

In Frankreich sind erneut Hunderttausende Menschen gegen die Rentenreform der Regierung auf die Straße gegangen. Das Innenministerium sprach von landesweit 368.000 Demonstrantinnen und Demonstranten am Samstag. Laut Gewerkschaft CGT beteiligten sich mehr als eine Million Menschen am Protest. Die Gewerkschaften haben für Mittwoch zu weiteren Demonstrationen und Streiks aufgerufen.