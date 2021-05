Brandbriefe sorgen für Unruhe : Militärs in Frankreich warnen vor einem Bürgerkrieg

Paris Zwei Brandbriefe sorgen für Unruhe in Paris. Die Armeeführung spricht von haltlosen „Putschfantasien“ und unterstreicht die politische Neutralität der Truppe.

Droht in Frankeich ein Bürgerkrieg? Zum zweiten Mal warnen französische Militärangehörige eindringlich vor dem „Zerfall“ des Landes und gewaltsamen Ausschreitungen. Wieder wurde der Brandbrief in der rechtsidentitären Zeitschrift „Valeurs Actuelles“ veröffentlicht. Und erneut distanziert sich die französische Spitze der Militärs und bezeichnet beide Schreiben als haltlose „Putschfantasien“. Die Veröffentlichungen schlagen allerdings hohe Wellen, denn Frankreichs Politiker befinden sich bereits mitten im Wahlkampf für die Präsidentenwahl im kommenden Frühjahr. Einer der zentralen Streitpunkte ist die innere Sicherheit.

Im zweiten offenen Brief, der in diesen Tagen erschienen ist, wird Präsident Macron vor Zugeständnissen an Islamisten gewarnt wird. Die hätten nur Verachtung und Hass für Frankreich übrig. Dieses Mal ist dem Schreiben allerdings keine Liste von Unterzeichnern angehängt, es erschien anonym. Die Urheber sollen demnach aktive Militärangehörige sein, die ihre Namen aus Angst vor Sanktionen nicht nennen wollen. Nach Angaben von „Valeurs Actuelles“ schlossen sich mehr als 145.000 weitere Menschen dem Aufruf an. Auch das ist eine nicht nachprüfbare Aussage.