Parlamentswahl : Frankreich sondiert Regierungsoptionen nach Macron-Schlappe

Paris Frankreich steht nach der Klatsche für Staatschef Macron bei der Parlamentswahl vor einer schwierigen Regierungsbildung. Wie soll es in der Nationalversammlung weitergehen, ohne absolute Mehrheit für das Präsidentenlager?

Nach der herben Wahlschlappe für Präsident Emmanuel Macron sind in Frankreich am Montag die Sondierungen für eine künftige Regierung angelaufen. Erstmals seit 30 Jahren kann der Präsident sich nicht mehr auf eine absolute sondern nur noch auf eine einfache Mehrheit im Parlament stützen.

Sein Mitte-Lager muss im Parlament nun die Unterstützung anderer Bündnisse suchen, was in Frankreich unüblich ist. Befürchtet wird eine politische Blockade, denn die anderen Blöcke haben sich bislang auf einen harten Oppositionskurs gegen Macron und seine Politik eingeschworen.

Konservative: Absage an Kooperation mit Macron

„Wir sind in der Opposition und wir bleiben in der Opposition gegen Emmanuel Macron“, twitterte am Montagmittag der Vorsitzende der französischen Konservativen, Christian Jacob. Seine Républicains wurden schon am Wahlabend als Favorit für eine Kooperation genannt - doch der Generalsekretär der Partei, Aurélien Pradié, dämpfte die Erwartungen. „Es steht außer Frage, einen wie auch immer gearteten Pakt mit Emmanuel Macron zu schließen, um ihm das politische Überleben zu retten“, sagte er der Zeitung „Le Parisien“. Ob sich an der Position der Partei, die selber starke Einbußen hinnehmen musste, noch etwas ändert, muss sich zeigen.