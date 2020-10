Macron spricht im Fernsehen : Frankreich verhängt erneut den Gesundheitsnotstand

Der leere Innenhof des Louvre-Museums in Paris. Die Zahl der Corona-Infektionen in Frankreich steigt rasant an. Foto: Lewis Joly/AP/dpa

Paris Bis zu 27 000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag in Frankreich - nun zieht die Regierung die Reißleine. Bürger müssen sich auf neue Beschränkungen einstellen.

In den vergangenen Wochen hatte die Regierung einen Zickzack-Kurs hingelegt. Erst wurden die Regionen in die Pflicht genommen, dann schaltete sich Paris ein und verhängte Corona-Maßnahmen. Der Präsident hatte sich im Frühjahr mehrfach in TV-Ansprachen an die Menschen gewandt. Am Nationalfeiertag am 14. Juli gab er ein großes TV-Interview, in dem es ebenfalls hauptsächlich um Corona ging.