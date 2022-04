Präsidentschaftswahl : Frankreich-Wahl startet in Überseegebieten

Saint-Pierre/Paris Frankreich startet in eine richtungsweisende Wahl. Kommt bald die Rechte Le Pen in den Élysée oder bleibt der liberale Präsident Macron fünf weitere Jahre? Umfragen sehen einen Favoriten.

Der Großteil der Französinnen und Franzosen kann am Sonntag wählen, Ergebnisse gibt es dann am Abend. Wegen der Zeitverschiebung wird in einigen Überseegebieten aber bereits am Samstag abgestimmt - so auch in Französisch-Guyana, auf Guadeloupe, auf Martinique und in Französisch-Polynesien. Den Startschuss lieferten am Samstagmittag (8.00 Uhr Ortszeit) die Wahllokale der kleinen französischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor Kanadas Ostküste.