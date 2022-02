Kirche : Franziskus' persönliche Einblicke in TV-Interview

Rom Papst Franziskus gibt einem italienischen TV-Sender ein Interview. In der Talkshow spricht er über Sorgen der Kirche, aber auch private Dinge. Nur über ein Thema wurde nicht geredet.

In dem knapp eine Stunde langen Interview, das der öffentlich-rechtliche Sender Rai am Nachmittag aufgezeichnet hatte und am Abend ausstrahlte, fehlte ein brisantes Thema. Über die Missbrauchsskandale der vergangenen Jahrzehnte in der katholischen Kirche, deren jüngste Erkenntnisse zuletzt in Deutschland für Aufsehen gesorgt hatten, wurde nicht gesprochen. Kritiker bemängeln, dass Kindesmissbrauch durch Geistliche in Italien noch viel zu wenig untersucht werde.