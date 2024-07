Wahl in Frankreich Französische Parlamentswahl: Zweite Runde startet in Übersee

Der Großteil der Französinnen und Franzosen kann am Sonntag wählen. Wegen der Zeitverschiebung wird in einigen Überseegebieten aber bereits am Samstag abgestimmt. Im Fokus steht die Frage, ob die Rechtsnationalen von Marine Le Pen an die Regierung kommen. Dies wäre ein Einschnitt in der Geschichte des Landes und hätte auch für die europäische Politik große Auswirkungen.