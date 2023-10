Nach Militärputsch Französischer Truppenabzug aus dem Niger beginnt

Frankreich ist im Niger mit einem Militärhub in Niamey und zwei vorgelagerten Posten im Dreiländergebiet nahe der Grenzen zu Mali und Burkina Faso vertreten. Frankreich hatte seine Truppen bereits nach Militärputschen in Mali und Burkina Faso abziehen müssen. Der Rückzug aus Niger ist für Paris ein weiterer Einflussverlust in Westafrika.