Frauenrechte in Gefahr : Wichtigster Frauenverband der Türkei vor Verbot

Trotz Widerstands vieler Frauenrechtsorganisationen ist die Türkei aus dem Abkommen zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen ausgetreten. Foto: dpa/Hakan Akgun

Istanbul Mehr als 400 Frauen werden jedes Jahr von Verwandten oder Ex-Männern in der Türkei ermordet. „Wir stoppen die Morde an Frauen“ kämpft seit zwölf Jahren gegen die Gewalt. Doch nun will die Staatsanwaltschaft diesen Kampf mit kruden Begründungen stoppen.