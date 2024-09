Kommentar zu Israels Gefechten mit der Hisbollah Frieden kann man nicht herbeibomben

Israel will die Hisbollah-Miliz militärisch in die Knie zwingen und den Frieden an seiner Nordgrenze herbeibomben, um sich ganz auf den Kampf gegen die Hamas in Gaza konzentrieren zu können. Das ist eine gefährliche Strategie, weil sie voraussetzt, dass die Hisbollah und der Iran aus Angst vor einem großen Krieg stillhalten werden. Sollten Hisbollah-Chef Nasrallah und Irans Revolutionsführer Khamenei anders reagieren als Israel erwartet, wird es nicht bei den begrenzten gegenseitigen Angriffen über die israelisch-libanesische Grenze hinweg bleiben.