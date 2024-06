Treffen in der Schweiz Die Friedenskonferenz war ein Signal gegen Moskau

Die Konferenz zum Frieden in der Ukraine ist zu Ende – doch ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bleibt außer Reichweite. Nach zwei Tagen Reden und Feilschen verabschiedete die Konferenz in einem luxuriösen Hotelkomplex auf dem Bürgenstock in der Schweiz zwar ein Kommuniqué: Darin wird Russlands „anhaltender Krieg“ mit seinen verheerenden Folgen angeprangert. Doch wichtige Staaten wie Brasilien, Indien, Südafrika und Saudi-Arabien verweigerten am Sonntag die Unterschrift. Damit konnte die Ukraine nicht die erhoffte Einigkeit gegen Russland unter den rund 100 teilnehmenden Staaten und Organisationen herstellen.