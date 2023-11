Migration Frontex: Höchste Zahl unerlaubter Grenzübertritte seit 2015

In den ersten zehn Monaten dieses Jahres haben 331.600 Menschen versucht, auf irreguläre Weise in die EU zu gelangen. Das war für diesen Zeitabschnitt der höchste Wert seit 2015, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex in Warschau mitteilte. Allein im Oktober registrierte Frontex 49.600 solcher Versuche, das waren 18 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.