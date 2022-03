Terrorismus : Fünf Tote bei weiterem Anschlag in Israel

Tel Aviv Die Bilder aus Israel erinnern an die schlimmen Zeiten des Palästinenseraufstands Intifada nach der Jahrtausendwende. Elf Menschen werden binnen einer Woche bei Anschlägen getötet.

Blutige Terrorwelle in Israel: Beim dritten Anschlag binnen einer Woche sind am Dienstag fünf Menschen getötet worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka.

Mehrere Anschläge binnen einer Woche

Damit sind binnen einer Woche elf Israelis bei Anschlägen ums Leben gekommen. Erst am Sonntag waren bei einem Anschlag in der Küstenstadt Chadera zwei Polizisten und beide Attentäter getötet worden. Bei den Tätern handelte es sich um israelische Araber aus dem Norden des Landes.

Hamas: „Reaktion auf Verbrechen israelischer Besatzungsmacht“

Im Westjordanland und Gazastreifen sowie im Libanon kam es nach dem Anschlag in Bnei Brak zu spontanen Freudenfeiern von Palästinensern. Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas nannte den Anschlag eine „natürliche Reaktion auf die Verbrechen der israelischen Besatzungsmacht“. Es handele sich um eine „rasche Reaktion auf den Gipfel der Schande in der Negev-Wüste“. Am Montag waren Außenminister vier arabischer Staaten, Israels und der USA in dem Wüstenort Sde Boker zusammengekommen. Sie demonstrierten damit den Willen zu einer stärkeren Zusammenarbeit und setzten ein Zeichen gegen den Iran. Die Palästinenser waren an dem Gipfel nicht beteiligt.