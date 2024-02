Hohe Geldstrafen Für den Prahlhans Trump schlägt die Stunde der Wahrheit

Der Fall des Hochstaplers Donald Trump ist tief. Der angeblich so sagenhaft reiche Ex-Präsident muss seine letzten Cents zusammenkratzen, um die verhängten Strafen aufzubringen. Mehr als 450 Millionen Dollar muss der verurteilte Betrüger bei der Gerichtskasse hinterlegen, bevor er in New York in Berufung gehen kann. Und mehr als 88 Millionen werden nach dem Urteil im Verleumdungsprozess seines Vergewaltigungsopfers E. Jean Carroll fällig.