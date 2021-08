Nach ihrer Flucht : Für Timanowskaja gibt es kein Zurück nach Belarus

Berlin Sie liebe ihr Land, Belarus sei ihre Heimat, sagt die Leichtathletin Kristina Timanowskaja. Aber: „Für mich gibt es kein Zurück. Wenn sie etwas Kritisches sagen, kommen sie sofort ins Gefängnis.“

Timanowskaja sollte nach eigenen Angaben nach einem Konflikt mit Sportfunktionären bei den Olympischen Spielen in Tokio gegen ihren Willen in ihr Heimatland zurückgebracht werden, das von Präsident Alexander Lukaschenko autoritär regiert wird. Sie hatte sich dann an die japanische Polizei und das IOC gewendet. Sie ist derzeit in Polen, das ihr ein humanitäres Visum ausgestellt hatte.