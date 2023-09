Diplomatie G20 am Scheideweg: Was bringt der Gipfel ohne Xi und Putin?

Lawrow ließ beim letzten Gipfel die Kriegs-Schelte ungerührt über sich ergehen und reiste vorzeitig ab. Diesmal sieht sich Moskau in einer besseren Ausgangsposition, weil das Russland-freundliche Indien den Krieg in der Ukraine nicht besonders hoch hängen will. Außerdem sieht es nicht so aus, dass der Gastgeber, Indiens Präsident Narendra Modi, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Video zuschalten wird.