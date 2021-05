Hilfe für Afrika : G20: Mehr Kooperation in Gesundheitskrisen

Rom Die Welt soll gegen globale Gesundheitskrisen besser gewappnet sein. Die Corona-Pandemie zeigt, wie hart viele Staaten getroffen wurden. Ein Kontinent soll besonders von den neuen Plänen profitieren.

Impfstoff-Hersteller sicherten ärmeren Ländern bei einem digitalen Welt-Gesundheitsgipfel am Freitag in Rom die Lieferung von mehr als einer Milliarde Corona-Impfdosen bis zum Jahresende zu. Die EU will außerdem mit einer Milliarde Euro den Bau von Standorten für Impfstoffproduktion in Afrika finanzieren, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ankündigte. In einer „Erklärung von Rom“ wollten sich die G20-Staaten, darunter China, USA und Indien, auf Grundsätze einigen, um in Zukunft besser gegen Gesundheitskrisen gewappnet zu sein.