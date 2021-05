Welt-Gesundheitsgipfel : G20-Staaten beraten über Kampf gegen Gesundheitskrisen

Rom Zu einem Welt-Gesundheitsgipfel schalten sich heute die Staats- und Regierungschef der G20-Staaten zusammen. Es sollen Strategien im Kampf gegen weltweite Gesundheitskrisen entwickelt werden.

Am Ende des digitalen Welt-Gesundheitsgipfels sollen in einer „Erklärung von Rom“ Grundsätze dafür festgehalten werden. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will persönlich für das Treffen anreisen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich anlässlich des Gipfels am frühen Abend in Berlin äußern.