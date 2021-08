Evakuierungen aus Kabul : G7: Biden hat kein neues Abzugsdatum aus Afghanistan genannt

Ein US-Soldat auf dem Gelände des Kabuler Flughafens. Foto: Cpl. Davis Harris/U.S. Marine Corps via AP/dpa

Kabul Die Taliban fordern ein Ende der Evakuierungsflüge aus Afghanistan am 31. August. Eine Verlängerung wird es nach aktuellem Stand wohl nicht geben.

„Es sind heute keine neuen Daten über das bekannte Datum des 31.8. (hinaus) genannt worden vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika“, sagte Merkel in Berlin. Was das genau „im Zeitablauf“ bedeute, könne sie aber noch nicht sagen.

Die europäischen Verbündeten in London, Paris und Berlin dringen auf einen späteren Abzugstermin, weil nur so die Evakuierungsaktion in der jetzigen Form fortgesetzt werden kann. Es stehen noch viele Tausende Menschen, die das Land wegen der Machtübernahme der Taliban verlassen wollen, auf den Ausreiselisten der insgesamt 26 beteiligten Nationen. Die militanten Islamisten, die nun fast alle Landesteile sowie die Hauptstadt Kabul kontrollieren, hatten aber klar gemacht, dass sie eine weitere Präsenz westlicher Streitkräfte nicht akzeptieren würden.