G7-Entwicklungsminister treffen sich in Berlin : Ein Blick auf die Ärmsten der Erde

Svenja Schulze mit ihrem indonesischen Kollegen Suharso Monoarfa. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Der Ukraine-Krieg gefährdet Ernten, hat die Getreide-Preise nach oben getrieben und kann eine nächste Hungersnot im globalen Süden auslösen. Die G7-Entwicklungsminister beraten in Berlin über Wege aus dieser nächsten Krise.

Wenn es in Berlin etwas zu entwickeln gibt, dann im Wedding. Es sieht in dem Bezirk nicht dramatisch aus. Der Wedding ist – bei mancher Problematik – ja auch kein Schwellenland. Aber er passt zum Auftakt des Treffens der G7-Entwicklungsminister. Gastgeberin Svenja Schulze (SPD) berät in einem Hinterhof-Loft mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus USA, Kanada, Japan, Frankreich, Großbritannien und Italien für zwei Tage darüber, wie sich der Ukraine-Krieg unter anderem auf die Nahrungsmittelsicherheit weltweit auswirkt.

Russland blockiert aktuell die Ausfuhr von rund 25 Millionen Tonnen Getreide aus ukrainischen Häfen, die auf den Weltmärkten fehlen, was in der Folge die Preise nach oben getrieben hat und im armen globalen Süden wohl nächste Hungersnöte auslösen wird. Außerdem muss das in Teilen völlig zerbombte Land wiederaufgebaut werden. Auch hier wollen die G7-Minister darüber beraten, welche Mittel sie bereitstellen. Sie blicken dabei nach Königswinter, wo Christian Lindner die G7-Finanzminister versammelt hat. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal ist nach Berlin zugeschaltet und bittet die sieben größten westlichen Industriestaaten um maximale Unterstützung für den Wiederaufbau seines Landes.

Der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Mathias Mogge, nutzt die Gelegenheit, die G7 an deren Zusage vom letzten Gipfel unter deutscher Präsidentschaft 2015 in Elmau zu erinnern, bis 2030 rund 500 Millionen Menschen weltweit vom Hunger zu befreien. Dazu müssten die G7 ihre finanziellen Zusagen für Ernährungssicherheit für mindestens eine Dekade erhöhen und ihre Zusammenarbeit stärken. Mit einem neuen Bündnis für globale Ernährungssicherheit (Global Alliance for Food Security) will Deutschland gemeinsam mit den anderen G7-Staaten und der Weltbank kurzfristige Hilfe leisten. Auch die Themen globale Gesundheit und Geschlechtergerechtigkeit stehen mit auf der Tagesordnung dieses G7-Treffens.

Entwicklungsministerin Schulze begrüßt den indonesischen Amtskollegen Suharso Monoarfa, der ebenfalls zu den Beratungen über Klima, Hunger und Ukraine nach Berlin gekommen ist. Indonesien hat aktuell den Vorsitz der G20, der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenstaaten, inklusive Russland. Schulze warnt: „Die schrecklichen Folgen von Russlands Angriffskrieg gehen weit über die Ukraine hinaus. Darum schaut Deutschland in dieser Zeit nicht nur nach Osten, sondern auch nach Süden. Es drohen Hungersnöte, weil Putin den Hunger gezielt als Waffe einsetzt.“

Schulze: Putin hat G7 enger zusammengebracht

Dem wollten die G7 ein neues Bündnis für globale Ernährungssicherheit entgegensetzen, das bei diesem Treffen in Berlin beschlossen werden soll. „Wenn wir nichts tun, droht die schwerste Hungersnot seit dem Zweiten Weltkrieg“, so die Ministerin. Putin habe die G7 als Wertegemeinschaft allerdings „enger zusammengebracht“, betont die deutsche Ministerin die Geschlossenheit der Gruppe.

Die SPD-Politikerin sagt zu den von Russland blockierten Getreidevorräten in ukrainischen Häfen, „alles, was hilft, das Getreide in die Welt zu bekommen“, sei gut. Deswegen hoffe sie, dass Russland die Häfen endlich freigebe und ukrainischer Weizen und Mais exportiert werden könnten. „Dieser Krieg trifft die Kornkammer Europas.“ Dies führe auch dazu, dass sich „die Ärmsten ihr Essen nicht mehr kaufen können“.