Diplomatie G7-Treffen: Baerbock warnt vor „Eskalationsspirale“

Vor dem Abflug zum G7-Treffen mahnte die Grünen-Politikerin den Iran und Israel zu „maximaler Zurückhaltung“. Sie warnte: „Mit einer Eskalationsspirale wäre niemandem gedient.“ Dies gelte nicht nur für Israel und die Bevölkerung im Gazastreifen, sondern auch für die „vielen Menschen in Iran, die selbst unter dem Regime leiden“. Verhindert werden müsse, „dass aus der brandgefährlichen Lage in Nahost ein regionaler Flächenbrand wird“. Die Bundesaußenministerin fügte hinzu: „Als G7 sprechen wir mit einer Stimme: Alle Akteure in der Region sind zu maximaler Zurückhaltung aufgefordert.“