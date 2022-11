Beratungen : G7 verurteilen Iran scharf wegen Gewalt gegen Demonstranten

Münster Beim zweiten Tag der Beratungen von Außenministerin Baerbock mit den G7-Partnern in Münster steht der Iran im Fokus. Und es gibt Ärger wegen eines abgehängten Kruzifixes.

Man verurteile „den brutalen und unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten und Kinder“, hieß es in dem am Freitag verbreiteten Abschlussdokument zu den zweitägigen Beratungen der G7-Außenministerinnen und -Außenminister im westfälischen Münster. Die iranischen Behörden werden aufgefordert, „sicherzustellen, dass die Täter von Menschenrechtsverletzungen und -verstößen zur Rechenschaft gezogen werden“.

Keine zusätzlichen Sanktionen verkündet

Zusätzliche Sanktionen wurden in dem Papier nicht verkündet. Im Abschlussdokument hieß es aber, die G7 würden Russland und anderen Ländern, Einzelpersonen oder Organisationen, die Moskaus Angriffskrieg militärisch unterstützen, „weiterhin wirtschaftliche Kosten auferlegen, wie es mehrere von uns bereits in Bezug auf die Lieferung von unbemannten Luftfahrzeugen durch den Iran an Russland getan haben“. Teheran weist den Vorwurf, Waffen an Russland zu liefern, bis heute zurück. Unter anderem die EU hatte im Oktober entsprechende Sanktionen gegen Iran wegen der Unterstützung des russischen Kriegs gegen die Ukraine beschlossen.