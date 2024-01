Kommentar zur Wahl in Taiwan Peking verleugnet die Realität

Dass die Realität in Peking vor allem eine ideologische Kategorie ist, hat die chinesische Staatsführung an diesem Wochen­ende erneut offenbart. Faktisch gibt es nicht den leisesten Zweifel, dass die Präsidentschaftswahl in Taiwan eine herbe Niederlage für Xi Jinping darstellt. Nach außen hin jedoch weigert man sich schlicht, die offensichtlichen Gegebenheiten anzuerkennen. Denn vom Büro für Taiwan-Angelegenheiten hieß es ohne ironischen Unterton, die Wahl belege vor allem, dass die amtierende Partei nicht in der Lage sei, die vorherrschende öffentliche Meinung zu repräsentieren. Dabei hat der Kandidat ebenjener Partei, der chinakritische William Lai, einen eindeutigen Sieg eingefahren.