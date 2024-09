Nach Pager-Attacke Galant: Fokus verschiebt sich auf Nord-Front

„Wir stellen Kräfte, Ressourcen und Energie für den nördlichen Bereich bereit“, sagte Galant den Angaben nach bei dem Besuch eines Luftwaffenstützpunkts. Er erinnerte an das kürzlich festgelegte Kriegsziel Israels: die Rückkehr geflüchteter israelischer Bürger in das Grenzgebiet. Auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu versprach dies in einer Videoansprache erneut.