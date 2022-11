COP27 : „Gang hochschalten“: Klimakonferenz-Präsident mahnt zu Tempo

Junge Klimaaktivisten halten in Scharm el Scheich Schilder mit der Aufschrift «From COP27 To G20 Fight For 1.5°». Foto: Peter Dejong/AP/dpa

Scharm el Scheich/Nusa Dua Es läuft nicht gut bei der Weltklimakonferenz in Ägypten. Fortschritte sind rar - und langsam drängt die Zeit. UN-Generalsekretär Guterres warnt mit drastischen Worten vor einer weiteren Erderwärmung.

Zum Auftakt der entscheidenden zweiten Woche der Weltklimakonferenz ziehen die ägyptischen Gastgeber eine ernüchternde Bilanz. In entscheidenden Fragen hätten die Teilnehmerstaaten noch keine Fortschritte gemacht, sagte Konferenz-Präsident Samih Schukri in Scharm el Scheich. „Wir müssen einen Gang hochschalten“, appellierte der Außenminister.

Um ein ordnungsgemäßes Ende der zunächst bis Freitag laufenden Konferenz sicherzustellen, erwarte er, dass bis Mittwochabend nur noch „sehr wenige Fragen offen sind“. Am Donnerstag solle dann die Arbeit zusammengeführt werden. „Die Zeit ist nicht auf unserer Seite und die Welt blickt auf uns“, sagte Schukri. „Lassen Sie uns an die Arbeit gehen.“

Guterres für Klima-Solidarpakt

UN-Generalsekretär António Guterres warnte auf der indonesischen Insel Bali eindringlich vor der Erderwärmung und forderte einen Klima-Solidarpakt zwischen reichen Industrienationen und Schwellenländern. In einer Rede vor dem Gipfel der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20) mahnte er: „Wir sind gefährlich nah an Umschlagpunkten, ab denen das Klimachaos unumkehrbar werden könnte.“ Wenn die Erderwärmung über diese Grenze hinausgehe, so lehre die Wissenschaft, „stellt es eine existenzielle Bedrohung für alles Leben auf der Erde dar“. Aber globale Emissionen und Temperaturen stiegen dennoch weiter an.